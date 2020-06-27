Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yarın marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı?

Yayınlanan genelge ile haftasonu için marketler ve bakkalların çalışma saatleri ve açık olacağı günler belirlendi. Sınav nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde uygulanacak. Peki marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağından etkilenecek mi? İşte detaylar...

17:33 -
Haberler Gündem
Yarın marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS sınavı sebebiyle uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında bakkalların ve marketlerin durumu ise merak konusu. Kısıtlama sürecinde marketler ve bakkallar hizmet vermeye devam edecek. İşte yayınlanan resmi genelgeye göre ayrıntılar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

pazar sınav YKS
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more