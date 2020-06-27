Yarın marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS sınavı sebebiyle uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında bakkalların ve marketlerin durumu ise merak konusu. Kısıtlama sürecinde marketler ve bakkallar hizmet vermeye devam edecek. İşte yayınlanan resmi genelgeye göre ayrıntılar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.