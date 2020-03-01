Yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı’nda Mehmetçiğe muvaffakiyetler dilediğini belirterek, “Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum” dedi. DHA

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