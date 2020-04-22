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Yarın ve cuma günü SÖZCÜ’yü bakkal ve marketlerden alabilirsiniz

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları, ramazan ayının başlaması nedeniyle esnetildi. Bu kapsamda yarın ve cuma günü bakkal ve marketler 09.00-14.00 arasında açık olacak. Bu saatler arasında evinize en yakın bakkal ya da markete giderek gazeteniz SÖZCÜ'yü satın alabilirsiniz..

Sozcu.com.tr
13:19 -
Haberler Gündem
Yarın ve cuma günü SÖZCÜ’yü bakkal ve marketlerden alabilirsiniz

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü, Türkiye’yi de sarmış durumda… Virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a yönelik olarak 23-24-25-26 Nisan günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fakat ramazan ayının başlaması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması esnetildi.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu saatler arasında evinize en yakın bakkal ya da markete gidip gazeteniz SÖZCÜ‘yü satın alabilirsiniz.

SÖZCÜ HAFTASONU GAZETESİ’Nİ KAÇIRMAYIN

Geçen hafta yayınlanan ve yoğun ilgiyle karşılanan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi de 24 Nisan Cuma günü ikinci sayısıyla satışa çıkacak.

SÖZCÜ HaftaSonu dopdolu içeriğiyle, sokağa çıkma yasağı günlerinde elinizden düşmeyecek.

Peki SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi’nde neler var?

Sevdiğiniz yazarların SÖZCÜ HaftaSonu‘na özel derinlikli yazıları, özel röportajlar, virüsle ilgili son bilimsel gelişmeler, dosya haberler ve virüs rehberi sizleri bekliyor. Kaçırmayın…

Corona Cuma haberler Perşembe Ramazan Sözcü Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 13:52 22.04.2020
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