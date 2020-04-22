Yarın ve cuma günü SÖZCÜ’yü bakkal ve marketlerden alabilirsiniz

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü, Türkiye’yi de sarmış durumda… Virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a yönelik olarak 23-24-25-26 Nisan günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fakat ramazan ayının başlaması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması esnetildi.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu saatler arasında evinize en yakın bakkal ya da markete gidip gazeteniz SÖZCÜ‘yü satın alabilirsiniz.

SÖZCÜ HAFTASONU GAZETESİ’Nİ KAÇIRMAYIN

Geçen hafta yayınlanan ve yoğun ilgiyle karşılanan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi de 24 Nisan Cuma günü ikinci sayısıyla satışa çıkacak.

SÖZCÜ HaftaSonu dopdolu içeriğiyle, sokağa çıkma yasağı günlerinde elinizden düşmeyecek.

Peki SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi’nde neler var?

Sevdiğiniz yazarların SÖZCÜ HaftaSonu‘na özel derinlikli yazıları, özel röportajlar, virüsle ilgili son bilimsel gelişmeler, dosya haberler ve virüs rehberi sizleri bekliyor. Kaçırmayın…