Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı: Yeni rekorlar kırılacak

Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Tekin, sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de geçtiğimiz 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldığına dikkat çekti.

BİRÇOK İLDE REKOR KIRILDI

2 Eylül günü Türkiye’de 10 ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Tekin şu ifadeleri kullandı:

* İki tane örnek verelim; Eskişehir’de 17 Eylül 2017 tarihinde Eylül ayı içerisinde 36,4 derece ölçülen hava sıcaklığı dün itibarıyla 36,7 derece olarak ölçüldü ve geçtiğimiz yıllarda ölçülen en yüksek sıcaklığın üzerine çıkmış oldu.

* Kayseri’de 2 Eylül 2003 tarihinde 36 derece ölçülen hava sıcaklığı dün 36,9 dereceye kadar ulaştı.

* Bu iki ilimizle birlikte Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya’da dün sıcaklık rekorları kırılmış oldu.

YARIN 18 İLE DİKKAT

Sıcak havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:

* Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz.

* Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Amasya.

* Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz.

* Ankara’da geçmiş yıllarda Eylül ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü.

* Ankara’da bugün beklenen hava sıcaklığı 39 derece, yarın 38 derece tahmin ediliyor.

HAFTA SONU DÜŞÜŞ

Cumartesi gününe kadar Türkiye´nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyretmesini tahmin ettiklerini belirten Tekin şu ifadeleri kullandı:

* Cumartesi günü itibarıyla ülkemiz kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

* Cumartesi günü ülkemizin kuzey kesimleri ve iç kesimleri hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşüyor. Güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek.

* Daha sonra yeni hafta ile birlikte ise tekrar ve ısınma trendine gireceğiz.

ANKARA VALİSİ’NDEN UYARI

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara’da son dönemde artan sıcak hava dalgasına karşı başkentlileri uyardı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara’da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor.

* Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım.

MARMARA’YA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM’nin uyarısında “Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne’nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi. DHA