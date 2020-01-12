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Yaşadığı dehşet polis ifadesinde ortaya çıktı!

Çorum'da, tartıştığı eşi Adil Avcıoğlu'nun (51) karnı ile sırtından bıçakladığı Evrim Avcıoğlu (41), ağır yaralandı. Avcıoğlu, hastanede ameliyata alınmadan, polise verdiği ifadede, önce mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söyledi daha sonra eşi tarafından bıçaklandığını itiraf etti. Gözaltına alınan Adil Avcıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18:16 -
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Yaşadığı dehşet polis ifadesinde ortaya çıktı!

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Evrim- Adil Avcıoğlu çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnı ile sırtına sapladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Evrim Avcıoğlu’nu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ameliyata alınan Avcıoğlu’nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Evrim Avcıoğlu’nun, ameliyat öncesi polislere, ilk önce mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söylediği daha sonra eşi tarafından bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Bunun üzerine Adil Avcıoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcıoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA

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