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Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

11:42 -
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Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 30’u büyükşehir 31 kentte 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak kapsamında olan şehirlerden Antalya’da saat 00.00’dan sonra dışarıda bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen yol kenarında fuhuş pazarlığı yapan bir kadın kameralara yakalandı. Foto: DHA

YOL KENARINDA FUHUŞ PAZARLIĞI

Saat 01.00 sıralarında ise Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü.

Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. Foto: DHA

Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, pazarlık yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. (DHA)

Antalya İçişleri Bakanlığı Kadın Polis
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