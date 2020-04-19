Yasağa rağmen denize açıldılar… Ceza yağdı

Bursa’da, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı bağlı botlu ekipler tarafından denizde yapılan denetimlerde, 10 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve il kurul kararlarına aykırı olarak denize çıkmak ve amatör avcılık yapmaktan 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan hafta sonu sokağa çıkmayıp evde kalmaları istendi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp deniz keyfi yapan 4 kişi dün polis ekiplerince yakalanmıştı. Sosyal medyada paylaştıkları videoda, “Fakirler coronadan ölsün” diye bağıran zanlıların elleri kelepçeli karakola gelirken çıtları bile çıkmaması dikkatl çekmişti. (İHA)