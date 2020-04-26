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Yasağa rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler!

Sokağa çıkma yasağının son gününde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri, yasağa uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.

17:19 -
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Yasağa rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler!

5 ilin geçiş güzergahı olan Korkuteli'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel uygulama yaptı.

İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

23-25 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Diğer zamanlarda yüzlerce aracın geçtiği kavşağın ise boş olduğu görüldü.

Cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan kara yolunu çok az aracın kullandığı görüldü.

Polis ekipleri kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini inceleyerek, vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. İHA

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