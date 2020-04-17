Yasağa saatler kaldı, geri sayım sürüyor… İşte son durum

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilki geçtiğimiz hafta uygulanan ve bu hafta sonu yinelenecek olan sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00’da başlıyor. Pazar gecesi 00.00’da sona erecek yasak öncesi bazı vatandaşlar ihtiyaçları için zaman zaman yoğunluk oluşuyor. İçişleri de yasak için geri sayım sürerken valiliklere uygulama yapılması talimatı verdi.

İÇİŞLERİ’NDEN TALİMAT

İçişleri Bakanlığı da sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 15.00-24.00 saatleri arasını işaret ederek şunların altını çizdi:

* Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.

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SOSYAL MESAFE KONTROLÜ

Zabıta ekipleri de yasak öncesi vatandaşların alışverişlerini yapacağı market, kasap, fırın gibi dükkanların önünde sosyal mesafe denetimi yapıyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşların kontrollü şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler marketlerin kapanış saatine kadar sürecek.



PAZARLARA DENETİM

Polis ekipleri yasak öncesi semt pazarlarını denetledi. Ekipler, pazarcıları ve vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi bazı semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri hem pazarcıları hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran ekipler, ürünleri vatandaşların seçmemesini istedi. Uyarılara rağmen bazı pazarcıların ve vatandaşların bu kurallara uymadıkları görüldü.

İSTANBUL TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bu hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul'a hizmet verecek. İETT, metro ve vapur seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak. Halk Ekmek A.Ş ve Hamidiye A.Ş, İstanbulluların ekmek ve su ihtiyacını karşılayacak. Zabıta, Hızır Acil ile 153 Çağrı Merkezi de görev başında olacak.

SATIŞ RUTİNİ TAMAMLANDI

Bayrampaşa’daki İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde bu sabah itibariyle günlük satış rutini tamamlandı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul’a pazar akşamına kadar ürün gelmeyecek. Yeni haftanın ürünleri pazar günü saat 18.00 itibariyle hale getirilebilecek. Ürünlerin halde kabulü yapılacak ancak satışlar gece yarısı başlayacak.

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ANKARA’DA SON DURUM

Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Ankara'da uygulama noktalarında da polis denetimlerini sürdürüyor. Denetim çerçevesinde araçlar uygulama noktasında durdurulup, içindeki şoför ve yolcuların vücut ısısı kontrol ediliyor. Vatandaşlara sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarı yapılıyor.

Ayrıca ticari taksilerde tek ve çift günlere göre plaka kontrolü yapılıyor. Eğer plakanın son rakamı tek ve çift günlere uyum sağlamazsa 392 lira para cezası kesiliyor. Ayrıca ekip otolarından 20'şer dakika arayla vatandaşlara sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor.

BURSA DA YOĞUN

Bursa’da, sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti. Yasağa saatler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, semt pazarlarını doldurdu. Gökdere Semt Pazarı ve Tuzpazarı’nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

İlk kez 10 ve 11 Nisan’da uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan akşamı 22.00 sularında duyurulmuş ve ardından büyük bir kaos yaşanmış, vatandaşlar sokağa akın etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşananları işaret ederek “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemiş ve Soylu görevine devam etmişti.

HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yasak kapsamındaki iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.