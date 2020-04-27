Yasağa uymadı, sahilde bikinisiyle güneşlenirken yakalandı

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında alınan 31 ilde alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin andından Bodrum’da güneşi görenler dışarı çıktı.

POLİS GÖZ AÇTIRMADI

Bodrum İlçe Hıfzıssıha Kurulu’nun corona virüsü salgının yayılmasına karşı aldığı tedbirler kapsamında sahile çıkma yasağına uymayanlar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı.

Polis, denize giren ve sahilde güneşlenen vatandaşlara göz açtırmadı. Akçabük koyunda denize girdikten sonra köpekleri ile birlikte güneşlenen Z.A., isimli kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında polis ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

Haklarında tutanak tutulanlar Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. Denetimler gün boyu sürdü. DHA

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