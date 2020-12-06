Yasağa uymayan vatandaş polisi çileden çıkarttı

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen corona virüsü nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde de hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya uymayan vatandaşlar ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor.

Polis ekiplerinin uyardığı Sadettin adlı vatandaş, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler, sakinliklerini koruyarak şahsa acil durumlar halinde evinin önündeki markete çıkabileceği uyarısında bulundular.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek. İHA

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