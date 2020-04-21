Yasağın ardından İzmir’de toplu ulaşım tavan yaptı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Nisan Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarına 308 bin 646 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazartesi günü (13 Nisan) 267 bin 262 iken, iki hafta önceki pazartesi günü (6 Nisan) ise 277 bin 259 olarak sayılmıştı.

ÖĞRENCİ VE 60 YAŞ ÜSTÜNDE ARTIŞ

Corona virüsü salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İzmir'de 20 Nisan Pazartesi günü bir önceki haftaya göre öğrenci, serbest kart ve 60 yaş kartı binişlerindeki yükseliş dikkat çekti.

20 Nisan Pazartesi günü bu üç gruptaki toplam biniş sayısı 56 bin 818 oldu. Muhtar ve çocuk kart binişlerinin de görüldüğü tablo sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha “Evde kalın” çağrısı yaptı.

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“RAKAMLAR BİNLERCE KİŞİNİN KENDİLERİNİ ADETA SOKAĞA ATTIĞINI GÖSTERİYOR”

İşe gitmek zorunda olmayanların, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaması gerektiğini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

* Rakamlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunun ardından binlerce kişinin kendilerini adeta sokağa attığını gösteriyor.

* Bu hastalığın yayılmasını, dolaşımımızı, birbirimizle etkileşimimizi en aza indirebilirsek engelleyebileceğiz. Bunu ben değil; bilim söylüyor. Hemşehrilerimden bir kez daha ve önemle rica ediyorum.

* Önümüzde dört günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Lütfen, gelecek pazartesi günü aynı tabloyla karşılaşmayalım. Birbirimizin, sevdiklerimizin sağlığını, hayatını riske atmayalım.

* Hepimiz bu kısıtlılık nedeniyle sıkılıyoruz ama lütfen sabredelim. Sabredelim ki özlediğimiz güzel günlere çok daha çabuk ulaşalım.