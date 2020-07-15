Yasağın kaldırılmasının ardından bir ilk! Antalya’ya indi

Corona virüsü sürecinde uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının ardından İngiltere’den Antalya’ya ilk uçak geldi.
İngiliz tur operatörünün charter seferiyle Manchester’den 175 yolcusuyla havalanan uçak, saat 18.01’de Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.
TERMAL KAMERADAN GEÇİRİLDİLER
Pandemi sonrası Antalya’ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.
İngiliz turistler daha sonra tatilini geçirecekleri turizm tesislerine yola çıktı. DHA