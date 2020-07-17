Yasak aşk cinayetinden ceset parçalarını böyle taşıdı!

Esenyurt’ta yaşayan Süleyman Akbaba, 11 Temmuz’da ortadan kaybolmuştu. Cesedi parçalanmış olarak Büyükçekmece’de bulunan Süleyman Akbaba’nın yasak aşk sebebiyle öldürüldüğü ve cesedinin 8 parçaya ayrıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, cinayeti Süleyman Akbaba’nın yasak aşk yaşadığı N.A.’nın kocası A.A.’nın işlediği anlaşıldı. A.A. ve karısı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, olayla ilgili bir kamera görüntüsü ortaya çıktı.

CESET PARÇALARINI TAŞIDI

Ortaya çıkan görüntülerde A.A.’nın elinde bir çöp poşet taşıdığı görülüyor. O çöp poşetinde ise Süleyman Akbaba’nın ceset parçalarının bulunduğu belirtiliyor.