Yasak dinlemedi! Deniz keyfi karakolda bitti

Corona virüsü ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Gemlik’in Kurşunlu Mahallesi’ne gelen Sabri Y., Murat A., Erbil S. ve Samet Y. isimli dört arkadaş, Kumsal Sahili’nde denize girip çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Corona virüs hastalarına da hakaretler içeren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile zanlıların isimlerine ulaşıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Videoda yer alan dört şahsa da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağı çiğnedikleri için ayrı ayrı 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Zanlıların sorgusunun ardından Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

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