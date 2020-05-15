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Yasak dinlemediler, sahilde çay ve nargile içtiler

Corona virüsüyle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne gitti. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.

00:09 -
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Corona virüsüyle mücadele devam ederken bazı vatandaşlar iftar sonrasında Bakırköy Sahili’ne akın etti. Sahilde 20 yaş altı çocukların da kısıtlamalara rağmen aileleriyle birlikte dışarıya çıktığı görüldü.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti. Bir grup gencin ise kamp sandalyelerine oturup sahilde nargile içmesi dikkat çekti.

“ŞU AN CEBİNDE SÜS GİBİ…”

Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, “Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani” dedi. DHA

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