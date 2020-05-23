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Yasak geldi! Yaban domuzları sokaklara indi

Salgın yüzünden işletmelerin boşalması ve artık yiyeceklerin azalması yüzünden yemek bulamayan yaban domuzları Marmaris'in ara sokaklarına kadar indi. Bir bölge sakini, domuzları en yakın marketten satın aldığı simit, poğaça ve ekmekle besledi.

Mustafa SARIİPEK / Muğla
18:28 -
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Marmaris ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan, aç kalarak cadde ve sokaklara kadar inen yaban domuzlarını uzun süredir vatandaşlar besliyor. Marmaris Siteler Mahallesi Şirinyer Mevkii’nde dün gece yaban domuzları görüldü.

Önceki yıllarda da bu bölgedeki otellerin orman kenarına bıraktığı çöpler içindeki yiyeceklerle beslenen yaban domuzları yine aynı bölgedeler ama bu sefer çöp bidonları boş olunca sokak aralarına inmeye başladılar.

Dün akşam da aynı bölgeye inen yavrularıyla birlikte aile domuzlara denk gelen Mesut Ergüven isimli bir vatandaş, en yakın marketteki ne kadar simit, poğaça ve ekmek varsa satın alarak onları elleriyle besledi. Besleme yaparken de o anları cep telefonuna kayıt etti.

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