Yasak gelince oda pazarlamaya başladılar

Türkiye’de hızla artan corona virüsü vakaları sonrası alınan kararlar kapsamında otellerde yılbaşı eğlencelerine yasak getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına rağmen bazı otel ve apartlar, yeni yıl eğlencesi için rezervasyon almaya devam ediyor.

DHA muhabirine konuşan bir apart otel yetkilisi “Sabah, öğle, akşam yemeği, 5 çayı, gece çorbası, yılbaşı günü odaya pasta servisi ve iki kadeh yerli alkol var. İki apart için sekiz kişilik fiyatımız 15 bin lira” bilgisini verdi.

DÖRT KİŞİLİK KARANTİNA PAKETİ!

Bir başka yetkili ise “Yılbaşı boyunca dörk kişilik karantina paketimiz 650 TL, kişi başı kahvaltı da dahil. Tesiste bir eğlence yok. Eğlenceyi odanın içerisinde kendiniz yapacaksanız, bir sıkıntı olmaz” diye konuştu.

Hem otellere hem de kiralık villalara talebin arttığı bu dönemde, denize yürüme mesafesinde bir villa kiralamanın gecelik bedeli ise 1200 lira. Villanın sahibi “Sekiz kişi kalınabiliyor. Kendi aranızda rahatça eğlenebilirsiniz. Ev ortamı olduğu için istediğiniz gibi konaklayabilirsiniz. Çok yüksek sesli, parti niteliğinde ses açıp etrafı da rahatsız etmeyecek şekilde eğlenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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