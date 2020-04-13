Yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştular

Adana’da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolması 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Adanalı vatandaşların ilk durak yeri oldu. Kozan ilçesinde vatandaşlar şırdan ve kokoreç almak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Şırdan dolması Adanalı vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep görüyor. Şırdan işletme sahibi Murat Mercan yasak başladığı gün sipariş geldiğini ve 200 şırdanın dakikalar içinde tükendiğini belirterek “Günlük 200 şırdan satıyorduk. Şu an ek 100 tane daha yaptırıyoruz. Siz evde kalın biz ayağınıza kadar getiriyoruz.” dedi. NVatandaşlardan Samet Özkan ”Şırdan bizim vazgeçilmezimiz. Sanki niyetliydik yasak kalması ile oruç açma edasıyla geldik. Sakatat vazgeçilmezimiz” dedi. (İHA)

