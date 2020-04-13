Yasak kalktı, insanlar sokaklara akın etti!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’da sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar evlerinde kaldı. Dün akşam saat 00.00’da yasağın sona ermesinin üzerine Samsun’da bu sabah vatandaşlar kendilerini sokağa attı, cadde ve sokaklarda araç ve insan kalabalığı yaşandı. vatandaşlar yetkililerin uyarılarını hiçe sayarak dışarıya çıktı.

DAHA SERT VE UYGULANABİLİR TEDBİRLER ALINMALI

Samsun Tabipler Odası Başkanı Murat Erkan, insan kalabalığının tedirginlik verecek boyutta olduğunu belirterek daha sert ve uygulanabilir tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Erkan, şöyle konuştu:

* İnsanlar iki gün evde kalmakla virüsün kaybolduğunu sanıyorlar sanki. İşi olanda olmayan da dışarıda. Daha sert ve uygulanabilir tedbirler alınmalı. Ancak vatandaşların böyle davranmasının sebebi de her akşam açıklanan tablolar. Ilımlı tablolar yerine gerçek tabloyu açıklasınlar.

* Vatandaşlara yoğum bakımda yatan hasta sayımız azaldı diyerek olumlu bir hava yaşatmasınlar. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ve devam ettiğini açıklasınlar. İnsanlar olumsuz yönleri görsünler.

İLGİLİ HABER Yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştular

BELLİ BÖLGELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMALI

Bilim Kurulunun eldeki verilere göre bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kararı alması gerektiğini ifade eden Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ancak bu yasak alınırken 10 Nisanda ki gibi yapılmamalı. Bir kaç gün önceden vatandaşlara sokağa çıkma yasağı bilgisi verilmeli ve temel ihtiyaçları konusunda endişe etmemeleri gerektiği anlatılmalı.

* Bu şekilde yapılırsa sokağa çıkma yasağı daha uzun bir süreç uygulanabilir. İnsanlarda ilk günlerdeki tedirginlik kayboldu ve gevşemeler başladı. Bunun için katı ve uygulanabilir tedbirler hayata geçirilmeli. Bu şekilde devam ederse bu olay kolay kolay bitmeyecektir.