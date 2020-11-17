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Yasak olmasına rağmen satıyorlar! Hepsine el konuldu!

İstanbul' Bakırköy'de ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana el konuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:12, 17/11/2020
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Yasak olmasına rağmen satıyorlar! Hepsine el konuldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy’de bir evde çok sayıda nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanın bulunduğu bilgisini aldı.

Eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, iki metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, 50 cm uzunluğunda piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantulaya rastlandı.

Toplam 12 hayvana polis ekiplerince el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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