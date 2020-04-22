Yasak öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu!

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı.

Bugün gece saat 00.00'da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk corona virüsü öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Trafikte oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülenirken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

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