Yasak öncesi uzun araç kuyrukları oluştu!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 kente 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul’dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gitmek isteyen çok sayıda vatandaşa Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, olanların geçişlerine izin verildi.

Kontrol noktasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de Tekirdağ'a izin belgesi bulunmayanların tarla yollarından geçişlerin önlemek için bölgelerde gece de devriye görevi yürüttü. (DHA)

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