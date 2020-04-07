Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor.

Virüsün yayılmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından Mart ayında yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Ancak yasaklar sorumsuzluğun önüne bir türlü geçemiyor. Bunun son örneği de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşandı.

Polis ekipleri ilçede şüphelendikleri bir kahvehanede denetim yaptı. Ekipler yasak olmasına rağmen içeride oyun oynayan 8 kişi yakaladı.

Yakalanan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Açık olan kahvehane işletmecisine de para ceza kesilip kahvehane mühürlendi. (İHA)

