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Yasaklar sorumsuzluğun önüne bir türlü geçemiyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yasak olmasına rağmen kahvehanede oturan ve oyun oynayan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

10:08 -
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Yasaklar sorumsuzluğun önüne bir türlü geçemiyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor.

Virüsün yayılmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından Mart ayında yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Ancak yasaklar sorumsuzluğun önüne bir türlü geçemiyor. Bunun son örneği de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşandı.

Polis ekipleri ilçede şüphelendikleri bir kahvehanede denetim yaptı. Ekipler yasak olmasına rağmen içeride oyun oynayan 8 kişi yakaladı.

Yakalanan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Açık olan kahvehane işletmecisine de para ceza kesilip kahvehane mühürlendi. (İHA)

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle ölü sayısı 649'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.
Çin İçişleri Bakanlığı internet korona para Polis Sakarya sinema
Son güncelleme: 10:27 07.04.2020
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