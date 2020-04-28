Yasaklara rağmen denize girip güneşlendiler!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. 29 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı ve 20 derece deniz suyu sıcaklığını görenler plajlara akın etti.

Uzun yıllar Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeki Müren'in meşhur ettiği Bardakçı koyunda bugün onlarca turist bol bol denize girdi, güneşlendi. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu grup saatlerce denizden çıkmadı. Yaz aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

“BU GÜZELLİK KAÇMAZDI”

Yaklaşık 6 yıldır Bodrum'da yaşayan Ukraynalı Oleva Karsten (38) “Hava muhteşem, günlerdir evdeydik bugün de 15 dakikalığına denize geldik, bu güzellik kaçmazdı, hava gerçekten çok güzel. Yasak olduğunu biliyoruz ama nefes almamız lazımdı, hemen eve döneceğiz” dedi.

POLİS CEZAİ İŞLEM UYGULADI

Bodrum'da polis ve bekçiler plaj ve sahilde yüzen, güneşlenen ve yürüyenleri uyardı, altı kişiye cezai işlem uygulandı.

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