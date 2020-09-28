Yasakları takan yok! AKP’li meclis üyesinin kızına yemekli nişan!

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgınının yayılım hızının artması nedeniyle sokak-köy-sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikleri 4 Eylül’de yasakladı. Toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği açıklandı. Ancak yasaklar en az vatandaşlar kadar kamu görevlileri tarafından da deliniyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Ordu’da Fatsa Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Koşum’un kızı Büşra ile AKP Fatsa İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Ergeç’in oğlu Bahadır için yemekli nişan töreni düzenlendi. Koşum tarafından düzenlenen törene Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, AKP Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, Fatsa AKP İlçe Başkanı İsa Yüksel’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

MASKE BİLE TAKMADILAR

Nişan fotoğraflarını belediye başkanları sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, hatıra fotoğraflarında davetlilerin maske takmamaları dikkat çekti. Ay başında AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yasaklara uymayarak oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik düğün yapması büyük tepkilere neden olmuştu.

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