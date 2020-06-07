Yasaksız ilk pazar günü… Akın akın!

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular sokağa alın etti. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı’nın yolunu tuttu. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ormana gelen kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı. Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti. Belgrad Ormanı’ndaki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

“YÜRÜYÜŞ İÇİN TAKMADIM”

Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın, “Yürüyüş için geldik. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık daha yüksek boyutlara çıkmaz. Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz, insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım” şeklinde konuştu.

“HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK”

Piknik yapmak için ormana gelen ve salıncakta sallanan Ali Bozok,”Sabah saat 6 buçukta geldik. Valla üç aydır bugünü bekliyorduk. Harika bir özgürlük. Salıncak kurduk. Harika bir ortam ve güzel bir hava. Herkes sosyal mesafeyi koruyor” diye konuştu.

Pikniğe gelen bir diğer vatandaş, “Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli’den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ ONA UYUYORUZ”

Yusuf Kenan Özmel ise “Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7’de geldik. Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize dikkat ederek eğleneceğiz. Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık. Bilim kurulu neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz” dedi.

AŞİYAN’DA YOĞUNLUK

Aşiyan Sahili’nde ise özellikle olta balıkçılarının yoğunluğu dikkat çekerken, kimi vatandaşların serinlemek için denize girdiği, kiminin ise yürüyüş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinin altında masalarını kurarak piknik yaptı.

“12’DEN BERİ BURADAYIZ”

Geceden beri balık tutmak için sahilde olduğunu söyleyen Murat Kök, “Yasak olması gayet iyi oldu. Balık artık Karadeniz´e çıkıyor, soğuk sulara gidiyor. Bekliyoruz işte, dün gece 12´den beri buradayız. Bir tane sarıkanat yakalayabildik. Nasibimizde bir tane varmış” dedi.

HAPİS HAYATI BENZETMESİ

Uzun bir aradan sonra balık tutmaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Nihat Demir, “Çok mutluyuz. İki aydır biliyorsunuz hapis hayatı yaşıyorduk. Her hafta sonu gelirim buraya. Balık yok bugün nedense, sıcaktan dolayı galiba” şeklinde konuştu.

“BALIK YOK, PİŞMANIZ”

Bir başka vatandaş ise, “Aşağı yukarı 4 aydır gelmiyorduk. Balık yok, pişmanız geldiğimize. İstavrit bekliyoruz ama yok, 5 saatte 10-15 balık anca tuttuk. Şimdi balığın yumurta bırakma zamanı, kıyıda balık yok şu anda açıktalar” ifadelerini kullandı. (DHA)