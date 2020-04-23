Yasaktan bunalan 75’lik nine örümcek gibi tırmandı

Akılalmaz olay, Adıyaman’da meydana geldi. Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Zahide Karakurt’un firar girişimi görenleri hayrete düşürdü.

KOMŞULARI UYARDI AMA DİNLEMEDİ

Çocuklarının zincirleyerek kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt, sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu. Tırmandığı duvardan aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

TAZİYEYE GİDECEKTİM BIRAKMADILAR

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt, “Bir daha dışarı gitmeye kalkışırsa polis çağıracağımı söyledim” dedi.

Yaşlı kadın ise “Evde oturmaktan deli olacağım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar, ben de kendimi oradan aşağıya attım” diye konuştu. (İHA)