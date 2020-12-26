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Yaşananları acı dolu bakışlarla izlediler

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.

Güncellenme: 18:07, 26/12/2020
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Yaşananları acı dolu bakışlarla izlediler

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir site inşaatında çalışan inşaat işçisi Halil İbrahim Bakır (38) bugün saat 15.40 sıralarında çalıştığı inşaatın 9. katından aşağıya henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHMAL İDDİASI

Öte yandan, inşaatın 9. katında vinç ile malzeme çektiği öğrenilen Bakır’ın elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edilirken, 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı. İHA

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