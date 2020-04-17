Yaşlı adam polisi çileden çıkardı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından corona virüsü salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokaklar gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi.

POLİSİN ÇAĞRISINA KULAK VERMEDİ

Denetimler sırasında vatandaşların oturmaması için bankların kaldırıldığı parkta yatar vaziyette bir vatandaşın görülmesi üzerine polis ekipleri yaşlı adamın yattığı bölgeye doğru gitti. Vatandaş polisin ısrarlı çağrılarına kulak vermeden yatmaya devam etti.

Bir süre sonra olduğu yerden kalkan yaşlı vatandaş polisin ‘Evine git' çağrılarına duyarsız kalmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen şahsın yapılan kimlik kontrolünde, daha önce aynı alanda yatarken evine gitmesi yönünde uyarıldığı öğrenildi.

BİR SÜRE SONRA YENİDEN GELDİ

Daha sonra ayağa kalkıp uzaklaşmaya çalışan vatandaş, ayakta durmakta zorluk çekince polis ekipleri yardımcı olmaya çalıştı. Bulunduğu alandan uzaklaştırılan şahıs polisin uzaklaştığını fark edince tekrar aynı alana geldiği görüldü. İHA