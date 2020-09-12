Yaşlı adamı sokak ortasında öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Olay, geçen perşembe akşamı Kestel ilçesinde meydana geldi.

Bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada daha önceden hiç tanımadığı Ali Ş. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve kavga etmeye başladılar. Ferhat Saka, Ali Ş.’ye önce tekme ve yumrukla saldırdı sonra da pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı.

TUTUKLANDI

Polis kavgayı ayırarak Ferhat Saka’yı gözaltına aldı. Dakikalarca dövülen Ali Ş. ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.

Saka, gözaltına alındıktan sonra “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

“KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM”

Ferhat Saka mahkemede yaptığı savunmada, “Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfür ettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım” dedi. (DHA)