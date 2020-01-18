Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü!

Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi’nde meydana geldi.

Esme ve Mustafa Güllü çifti gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Sabah saatlerinde ikiliden haber alamayan komşuları ve yakınları, evlerine gitti.

Kapıyı açan olmayınca endişelenen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Güllü çiftinin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esme ve Mustafa Güllü’nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cansız bedenleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA