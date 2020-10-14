Yaşlı çiftin parasını oğulları kurtardı

Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Çakmak ile eşi 71 yaşındaki Hatice Çakmak telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini ‘Murat komiser' olarak tanıtan dolandırıcı, aralarında PKK ve FETÖ üyelerinin olduğu 22 kişilik bir terörist grup yakaladıklarını, bir şüphelinin üzerinden Hasan Çakmak'ın kimliğinin çıktığını söyledi.

Soruşturmanın gizli olarak yürütüldüğü ve devamı için para gerektiğini söyleyen kişi, Çakmak çiftine “Sizin suçlu olmadığını biliyoruz. Parayı bize verin, soruşturma bitince geri vereceğiz. Bize nakit para lazım, altınları kuyumcuya bozdurup getirin” dedi.

Bunun üzerine Çakmak çifti evlerinde bulunan altınları bozdurup, bankadaki para ile birlikte 58 bin 185 lirayı toplayıp beklemeye başladı. Hem Hasan Çakmak'ı hem de eşi Hatice Çakmak'ı arayan ve telefonda oyalayan şahıslar Hasan Çakmak'a evlerine gelecek kişiye parayı vermesini söyledi.

OĞULLARI ŞÜPHELENİP POLİSİ ARADI

Durumdan şüphelenen Çakmak, parayı eve bırakıp eşine de “Eve kim gelirse gelsin kapıyı açma, ben karakola gidiyorum” diyerek evden çıktı.

Bu sırada anne babasını arayan ve telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenen çiftin uzman çavuşluktan emekli çocukları da polise ihbarda bulundu.

Hasan Çakmak’ın evden ayrılmasının ardından eve gelen bir kişi yaşlı kadından 58 bin 185 lirayı poşet içinde kapıdan aldı. İhbar üzerine eve giden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullatif S.’nin (33) paralarla birlikte evden ayrıldığını gördü.

Polisin ‘dur' ihtarına uymayan zanlı, elindeki para dolu poşeti yol kenarına atarak kaçmaya başladı. Ara sokakta sıkıştırılan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullatif S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yol kenarına atılan 58 bin 185 TL ise Çakmak çiftine teslim edildi.

“KÜLTÜRLÜ İNSANLAR NASIL KANIYOR DİYORDUM”

Yaşlı çift yaşadıklarına inanamazken, Hasan Çakmak, “Ben daha önce televizyonda önemli insanların dolandırıldığını gördüm, bu kültürlü insanlar nasıl kanıyor diyordum, ben de kandım. İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş. Ama neyse ki polis zanlıyı yakalayıp paramızı getirdi. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

“DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK”

Hatice Çakmak ise, “Bekar oğlum var, parayı onu evlendirmek ve dişimi yaptırmak için biriktirmiştik. Ancak bizi arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıslar biriktirdiğimiz parayı bir anda aldılar. Allah oğlumdan razı olsun, o polisi aramış, polis yakalamış. Böyle vicdansızları Allah yılan etsin de onlar sürünsün” diye konuştu.