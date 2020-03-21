‘Yaşlı ihbar hattı’ kuran AKP’li belediye: Yaşlı görürseniz bizi arayın!

AKP'li Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalığı olanlara dışarı çıkma sınırlandırması getirmesinin ardından yaşlı ihbar hattı kurdu.
Konuya ilişkin belediyenin resmi twitter hesabından yapılan duyuruda “Yaşlı İhbar Hattı: ALO 153. 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın” ifadelerine yer verdi.
1 SAAT SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ
Belediye ‘Yaşlı İhbar Hattı’ isminin yanlış olacağı düşüncesiyle paylaştığı başka bir tweette hattı, ‘Yaşlı Destek Hattı’ olarak değiştirdi.