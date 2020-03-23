Yaşlı kadın kendisini almayan halk otobüsünün önüne atladı

İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla yayımladığı genelgenin ardından Zonguldak’ta ilginç bir olay yaşandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen 70 yaşlarındaki bir kadın, yasağa rağmen halk otobüsüne binmekte direndi. Zaman zaman kendisini otobüsün önüne atan, kapılarını açmaya ve tutmaya çalışan yaşlı kadın; kendisini uyaranlara da tepki gösterdi.

Halk otobüsü şoförünün kendisini almak zorunda olduğunu söyleyerek tepkilerini yineleyen yaşlı kadın dakikalarca direndi. Bir ara otobüs şoförü kalkış saatinin gelmesiyle birlikte duraktan ayrılınca yaşlı kadın olay yerinden ayrıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: ANLAMAMAKTA DİRENİYORLAR

70 yaşın üzerinde olan yaşlı kadının sıklıkla halk otobüsünü kullandığını ancak bakanlığın genelgesinin ardından talimatlara uymak zorunda olduklarını anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun; o anları şöyle anlattı:

*Kendisi 70 yaşın üzerindedir. Bu gün yine geldi araca binmek istedi. Biz kendisine bakanlığın talimat verdiğini, 65 yaş üzeri yolcuların ücretli yada ücretsiz araçlara alınmaması gerektiğini söyledik.

*Kendisi inanılmaz bir şekilde aracın önüne attı kendisini. Biz güzel bir dille kendisine deklare ettik. Hem kendi sağlığı, hem de toplum sağlığı açısından yasak olduğunu söyledik.

*Kendisi ısrarla anlamak istemedi. Kendisini aracın önüne attı, sağa sola hakaretler savurmaya başladı. 65 yaş üzeri vatandaşlarda 1 haftadır yaşadığımız problem var. Kendilerine bakanlıklarımızın yasal olarak ‘sizin için yasak uygulaması halinde evde kalmanız gerekiyor’ defalarca izah ettik.

*Kendileri bunu anlamamakta, dinlememekte ısrar ederek hem bizim sağlığımızı hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe sayarak yine kural ihlali yaptılar. İHA

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