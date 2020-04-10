Yaşlı kadına dolandırıcılık şoku: 250 bin dolarını aldılar

Kadıköy’de yaşayan M.A. isimli yaşlı kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ”Banka hesabınızı terör örgütleri yönetiyor. Başınız belada” diyerek kandırdı. Bir süre sonra yaşlı kadını arayan dolandırıcılar 250 bin dolar hazırlayarak kameraların olmadığı bir sokağa gelmesi talimatını verdi. Dolandırıcıların talimatını yerine getiren yaşlı kadın 250 bin doları belirtilen sokaktaki çöp konteynerine bıraktı. Yaşlı kadını takip eden bir kurye parayı alarak uzaklaştı. Yaşlı kadın ise parayı bıraktığını söylemek için dolandırıcıları arayıp ulaşamayınca kandırıldığını anladı ve polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu çete üyelerinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Takipler sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, Ahmet B. ve Esra G. isimli iki çete üyesini gözaltına alındı. Esra G., paranın Ahmet B’nin evinde olduğunu söyledi. Polis Sergen K., Yaşar N., Emrullah B. ve İsa Ç.’yi de gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda yastık içerisinde 5 bin 300 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.