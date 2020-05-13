Yason Burnu şimdilik kurtuldu!

AKP’li büyükşehir belediyesi tarafından çevre düzenlemesi adı altında Yason Burnu’nda başlatılan proje sonlandırıldı.

Büyük tepki çeken projenin çevreye ve tarihi yapıya zarar verdiğini söyleyen Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şöyle konuştu:

* Sit alanında yapılan çalışmada işin başında bir arkeolog olması gerekirken tarlada çalışır gibi çalışmışlar. Buna göz yumulamaz.

* Bu nedenle başta Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler olmak üzere, diğer yetkililer ve yüklenici firma hakkında suç duyurusunda bulunduk.

* Tepkimizi gösterdik. Zarardan dönülmesini istedik ancak durmadılar. Tepkiler ve kampanya büyüdükte sonra çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar. Ancak verilen zararın sorumluluğundan kaçamayacaklar” dedi.

TOPRAK BAŞKA BİR YERDEN GELDİ



Belediye Başkanı Hilmi Güler, tepkiler üzerine Yason Burnu’nda inceleme yaparak, “Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok” diye konuşmuştu. Ancak,son gelişmelerden sonra geri adım atan Güler, taş döşenmek için çimlere açılan yolları kapattırmaya başladı.



Başka yerlerden getirilen toprak açılan yollara dökülürken kayalık alana yapılan taş duvar da yıkıldı.