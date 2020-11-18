‘Yatmalı’ yarışa 10 bin lira ceza

15 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Hatay Payas ilçesi yönünden Dörtyol yönüne gideni iki motosikletlinin yarıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Motosikletlerin üzerine yatarak yarıştıkları belirlenen sürücülerin N.B ile H.M. olduğu tespit edildi.

İki şüpheli, İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışmayla dün yakalandı. Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri bulunarak trafikten menedildi.

Otoyolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan, araç kullanma kurallarına aykırı davranan her iki sürücüye de 4 bin 875 TL olmak üzere toplamda 9 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)