Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Yatsı namazı farzı, sünneti nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Mübarek Ramazan ayının ilk günleri geride kaldı. Milyonlarca Müslüman oruç tutarak namaz ibadetlerini yerine getiriyor. Bu akşam ise yatsı namazının saat kaçta olduğu merak edilmeye başlandı. Yatsı ezanının hangi ilde saat kaçta okunduğunu haberimizde paylaştığımız linkten takip edebilirsiniz. Peki yatsı ezanı saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtları…

YATSI EZANI VAKİTLERİ

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Nisan 2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 28 Nisan 2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 30 Nisan 2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 01 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 01 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 01 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.

NAMAZ VAKİTLERİ NE ZAMAN SONA ERER?

Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Müslim, Mesacid, 173). Ancak zorunlu olmadıkça namazların son vaktine bırakılmaması gerekir.

NAMAZLARDA SÜBHANEKE’DE “VE CELLE SANAÜK” KISMI NİÇİN OKUNMAZ?

Namazda okunan “sübhaneke” ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senauke” lafzı yer almamaktadır (Ebu Davud, Salat, 122). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz. Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “sübhaneke…” zikrine “Allah'ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senauke” ifadesi de eklenebilir (Tahtavi, Haşiye, I, 385; Mehmet Zihni, Nimet-i İslam, 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarda da bu ifade rivayet edilmektedir.