Yatsı namazı saat kaçta? Miraç kandili gecesi namaz vakitleri…

Recep ayının 27. gününü gecesinde idrak edilecek Miraç Kandili namazı merak ediliyor. Miraç kandilinde kılınacak özel bir namaz yoktur fakat nafile olan tesbih namazı kılmak sevaptır. Peki Tesbih Namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır?

MİRAÇ KANDİLİNDE NAMAZ VAKİTLERİ

Miraç Kandilinde kılınacak özel bir namaz yoktur. Kandil gecesinde nafile namazlardan olan tessbih namazı kılmak sevaptır.

İstanbul'da akşam namazı: 19:24

İstanbul'da yatsı namazı: 20:44

Ankara'da akşam namazı: 19:08

Ankara'da yatsı namazı: 20:27

İzmir'de akşam namazı: 19:31

İzmir'de yatsı namazı: 20:47

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

MİRAÇ NEDİR? MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.