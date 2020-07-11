Yavaş, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Meclis’ten geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda gündeme gelen Polatlı'nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için 472 milyon TL kredi kullandırma talebi, kabul edildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Israrlı mücadelemiz sonuç verdi. Yıllardır kangren haline gelmiş olan, Polatlı ve Ankara’nın birçok bölgesinde acil yapılması gereken su altyapı yatırımları kredi kararı Meclis’ten oybirliği ile çıktı. Polatlı halkına müjdemiz olsun. İhaleyi Polatlı’da yapacağız”

Ankara’nın altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ'nin kredi yoluyla borçlandırılması talebini Başkan Yavaş, ısrarla Meclis’in gündemine taşıyordu. Ancak, AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla bu talep reddediliyordu.