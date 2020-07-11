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Yavaş, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Meclis’ten geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçimi kazanmasının ardından sık sık meclisin gündemine getirdiği Polatlı’nın altyapı sorunu bu kez çözüme kavuşuyor. Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda yeniden gündeme gelen kredi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Polatlı halkına müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, "Müjdemiz olsun, ihaleyi Polatlı'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

00:28 -
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Yavaş, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Meclis’ten geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda gündeme gelen Polatlı'nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için 472 milyon TL kredi kullandırma talebi, kabul edildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Israrlı mücadelemiz sonuç verdi. Yıllardır kangren haline gelmiş olan, Polatlı ve Ankara’nın birçok bölgesinde acil yapılması gereken su altyapı yatırımları kredi kararı Meclis’ten oybirliği ile çıktı. Polatlı halkına müjdemiz olsun. İhaleyi Polatlı’da yapacağız”

Ankara’nın altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ'nin kredi yoluyla borçlandırılması talebini Başkan Yavaş, ısrarla Meclis’in gündemine taşıyordu. Ancak, AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla bu talep reddediliyordu.

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AKP Ankara Atatürk Meclis MHP Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk okul sosyal medya Temmuz ayı
Son güncelleme: 00:30 11.07.2020
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