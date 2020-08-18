Yavaş’ın hayaliydi… Ankara’da ilk hasat yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında yüzde 90 hibe desteği ile nohut tohumlarını alan çiftçiler, kendi arazilerinde yetiştirdikleri nohutların ilk hasadını almaya başladı.

MANSUR YAVAŞ'IN SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİYDİ

‘Sözleşmeli Üreticilik Modeli’nin özellikle salgın sürecinde daha da önem kazandığına vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi yaptığı konuşmalarda da bu konunun önemine, “Nallıhan'dan Beypazarı'na, Kızılcahamam'dan Çamlıdere'ye, Kahramankazan'dan Çubuk'a, Kalecik'e, Haymana'ya, Bala'ya kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmayı istiyoruz. Çiftçimize fidanını, fidesini biz vereceğiz. Satın alma garantisiyle de biz satın alacağız. Başkent için en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak” sözleriyle dikkat çekmişti.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE 100 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPACAĞIZ”

Ankara genelinde bin 15 çiftçinin ürettiği nohutları satın alma garantili sözleşme kapsamında teslim almaya başladıklarını ve bu ürünleri sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, “Bu sene sadece nohut ekildi, önümüzdeki yıllarda ise dört beş ürün çeşidinde yine sözleşmeli üretim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene 20 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene ise 100 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize satın aldığımız bu ürünleri ücretsiz dağıtacağız” açıklamasında bulundu.