Yavaş’ın kampanyası çığ gibi büyüyor, borçlar bir bir kapatılıyor

Türkiye genelinde corona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın “İyilik salgından daha bulaşıcıdır” sloganı ile başlattığı vatandaşın bakkala olan borçlarının kapatılması kampanyası da hızla büyüyor.

Pek çok hayırsever iş adamının da destek verdiği kampanyanın detaylarını Anket A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Tanju Kara Sözcü'ye anlattı.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Kampanyanın Ankara'daki bütün ilçelerde devam ettiğini belirten Kara şöyle konuştu:

* Belediye Başkanımız Mansur Yavaş tarafından bakkallar için ‘İyilik salgından daha bulaşıcıdır' sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

* Biliyorsunuz yardım toplama işi artık tek elden, merkezi hükümet tarafından yürütülüyor. Biz de belediye olarak esnafımıza destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık.

* Belediye kurumları, ASKİ ve diğer iştirakler öncülük etti. İştiraklerimiz ve çalışanlarımız kampanyaya destek oldu.

VATANDAŞLAR DESTEK OLUYOR

Ankaralı vatandaşların da kampanyaya destek verdiğini belirten Kara şunları söyledi:

* Sadece iştiraklerimizle sınırlı kalmadık. Ankara'daki vatandaşlarımız da elini taşın altına koydu. Öğretmenler, memurlar, işçiler paraları kendi aralarında toplayarak gidip bakkala borcu kapatıyor.

* Şu anda Ankara'daki bakkalların yarısına ulaşılabilmiş durumda. Ankara'daki bakkalların yarısının borcu kapandı. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yüzü güldü.

* Kampanyamız büyüyerek devam ediyor. Bakkallarımıza destek olmak için herkes seferber olmuş durumda. Ankara’da toplam 6 bin 500 bakkal bulunuyor.

BELMEK EĞİTMENLERİ DE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) da yardım kampanyasına katıldı. BELMEK eğitmenleri bir araya gelerek farklı bölgelerdeki bakkalların borç defterlerini satın aldı.

BELMEK eğitmenleri vasıtasıyla pek çok bakkalın borcu kapatıldı. BELMEK eğitmenlerinden Almula İdil şöyle konuştu:

* BELMEK Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hanımlara meslek edindirmek için faaliyet gösteren bir birim.

* BELMEK öğretmenleri tarafından gönüllü bağışlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kampanyaya gönüllü destek vererek bakkallardaki veresiye defterlerinin bir kısmı kapatıldı.

* Bunun dışında gönüllü öğretmenlerimiz maske dikiminde, 153 hattında görev yapıyorlar.

TÜM TÜRKİYE’YE YAYILMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara’daki kampanyanın tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini söyledi.

Palandöken kampanyaya destek vererek şunları kaydetti:

* Bu kampanyanın çok faydası oldu esnafa ve vatandaşa. Bütün Türkiye'ye yayılmalı bu. Eskiden bakkalların önünde sepet olurdu.

* Bu bir toplumsal dayanışma örneğidir. Ramazanda bu daha da artar. Bakkallar bel kemiği bu konuda toplumun. Zengin ve fakirin arasındaki fark azalsın.

* Bu kampanya Türkiye geneline yayılmalı. Bu şekilde dayanışmayı daha da büyütmüş oluruz.

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞINI BAĞIŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı sonrasında CHP’li İzmit Belediyesi de harekete geçti.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir maaşını vatandaşın bakkala olan borçlarının kapatılması için bağışladı. Pek çok yardımsever de kampanyaya destek oldu. İzmit’te onlarca esnafın borçları kapatıldı.

MANSUR YAVAŞ NE YAPMIŞTI?

CHP'li belediyelerin başlattığı bağış kampanyasında toplanan bir bölüm paranın İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma kampanyası için harekete geçti.

Türkiye’nin corana virüsü krizinin etkisine girdiği günlerde başlattığı yardım kampanyası ile bu alandaki çalışmalara öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.

Yavaş, “Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin ve mahallenizde ya da komşu mahallede, bakkala, kasaba ve manava veresiye yazdırılmış borçları ödeyin, hesaplarını kapatın” dedi.

Mansur Yavaş ayrıca bakkalların belediye bayisi olacağını belirterek, “Mahalle bakkalları bayimiz olacak, süpermarket ve AVM’lere karşı koruyacağız…” açıklamasında bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek kampanyasına sosyal medyadan da pek çok destek mesajı geldi. Borçları kapatılan vatandaş, toplu ödeme alan esnaf Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Mansur Yavaş’a teşekkür etti.