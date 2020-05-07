Yavaş’ın kampanyası çığ gibi büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek” çağrısıyla başlattığı kampanya geniş kitlelere yayılıyor.

Başkan Yavaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına iletilmek üzere bilgisayar desteği istemesi üzerine TED Mezunları Derneği üyeleri de başlatılan bu kampanyaya katılarak destek verdi.

ÇOCUKLARI SEVİNDİREN KAMPANYA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

TED Mezunları Derneği, yaşanan küresel salgın nedeniyle işini kaybeden ya da maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere 115 adet masaüstü bilgisayarı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Başkan Yavaş'ın çağrısının kendileri için önemli olduğunu söyleyen TED Ankara Mezunları Derneği Başkanı Necdet Akdaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Başkan'ın bu çağrısı üzerine üyelerimizi organize ettik. Bu bilgisayarları üyelerimiz aldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediye ekiplerine 115 masaüstü yeni bilgisayar teslim ettik. Bize yardım yapma imkanı sunan Başkan Yavaş'a ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınan bilgisayarlar yapılacak kuranın ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.