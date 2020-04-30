Yavaş’ın vaadleri birer birer hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın önemli projeleri arasında saydığı “Başkent Market” hayata geçti. Ankara Halk Ekmek bünyesinde ilki Etimesgut'ta açılan marketin ürünleri Ankara'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor.

Başkentliler doğal ve yöresel ürünleri uygun fiyatlarla mutfağına taşımasına imkan sağlayacak Başkent Market'te; hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli üreticilerin et, peynir ve çok sayıda gıda ürünü de satışa sunuldu.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE HEM DOĞAL HEM EKONOMİK ÜRÜNLER

Başkentlilere değer veren ve bütçelerine katkı sağlayan projeleri amaçladığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, bu çalışmalar kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kadın kooperatifleri ve birliklerden satın alınan sağlıklı ve güvenilir ürünler halk ekmek tarafından açılan Başkent Market'te yerini aldı. Baldan pekmeze, reçelden tarhanaya, sirkeden erişteye, helvadan bazlamaya kadar el emeği ürünler Başkent Market'in raflarına taşındı.

Ankara'ya özgü ve kadın elinin değdiği, ekonomik olarak vatandaşa ulaştırılan birbirinden lezzetli yöresel ürünler daha ilk günden yoğun ilgi gördü.

ET VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ DE VAR

Kooperatif ürünü Beypazarı kurusu, Ayaş salçası ve Çubuk turşusunun yanı sıra bakliyat, zeytin, zeytinyağı, kavurma, sucuk ve pastırma gibi birçok ürünün yer aldığı Başkent Market ile Başkan Yavaş'ın bir diğer projesi olan “Et Market” projesinin de ilk adımı atılmış oldu.

Ankara'da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden satın alınan büyükbaş hayvanlar kesilerek kuşbaşı, pirzola, kıyma ve bonfile olarak şarküteri ve kasap reyonunda uygun fiyattan satılmaya başlandı. Polatlı'dan Kalecik'e birçok ilçede üretilen taze süt ürünlerine de yer verilen markette; kaşar peynirinden beyaz peynire, yoğurttan tereyağına kadar çok çeşitte ürün başkentlilerle buluştu.

BAŞKENT MARKET'LERİN SAYISI ARTACAK

Etimesgut ilçesine ilk şubesi açılan Başkent Market aracılığıyla kırsal kalkınmayı ve yerli üreticiyi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğu, şu bilgileri verdi:

* Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bize verdiği en önemli görevlerden bir tanesi Başkent Market'in kurulmasıyla ilgili çalışmalardı.

* Kırsal kalkınmaya hizmet etmek amacıyla maketimizin tüm ürünlerini Ankara çevresinde kurulmuş kooperatiflerden aldık. Satışa sunduğumuz ürünlerin birçoğu da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ürünler. Mağazalarımızın sayısını kısa sürede farklı ilçelerde yaygınlaştırarak, yerel ürünlerin satış potansiyellerini yükseltmek istiyoruz.

“SAĞLIKLI VE DOĞAL BESLENMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ”

Doğal lezzetleri şehir merkezinde satma imkanı bulan çiftçiler ve kooperatif üyeleri ise kendilerine verilen destek için Başkan Yavaş'a teşekkür etti. Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatif Başkanı Serpil Deniz, “Beypazarı'nın baklavası, sarması ve tüm doğal ürünleri Başkent Market'te yerini aldı. Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyen herkesi bekliyoruz. Desteklerinden dolayı da Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz” derken, Kızılcahamam Yabanobası Kooperatif Başkanı Elif Yılmaz da, “Kadınların elinin değdiği her şey çok güzeldir. Mansur Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ederiz” sözleriyle düşüncesini paylaştı.

“KADININ DEĞDİĞİ YERDE BEREKET VARDIR”

Ankara'da sirke, reçel, erişte üretimi yaptıklarını söyleyen Polatlı Anadolu Bacıları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İklime Yaşar ise, “Kadının değdiği yerde bereket vardır. Ürünlerimizin halka ulaşması ve duyurulması için bizlere destek olan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz” diye konuşurken, Coğrafi İşaretli Ürünlerden olan Kalecik Karası Pekmezini Başkent Market'te satmaya başladıklarını söyleyen Kalecik Hanımeli Kooperatif Başkanı İmre Bektaş, “El emeği göz nuru ile hazırladığımız 8 ürünümüz var. Sirkemiz, Kalecik Karası Pekmezimiz ve Ayva Reçelimiz en beğenilen ürünlerimiz. Herkesi Başkent Market'e bekliyoruz ve bizlere destek olduğu için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.