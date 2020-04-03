Yavaş’tan küçük esnafa büyük destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli esnafa destek olmayı sürdürüyor.İş yerini kaybeden binlerce esnafa acil nakit desteği sağlayacaklarını açıklayan Başkan Yavaş son olarak Belediye ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafa ödeme yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ZOR GÜNLERİNDE ESNAFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Sosyal medya hesapları üzerinden esnafa yapılacak desteğin detaylarını paylaşan Başkan Yavaş, “Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik” dedi.

Zor günlerinde esnafa destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yanınızda olmaya devam edeceğiz, birlikte başaracağız” sözleriyle esnafa moral verdi.

MÜZİSYENLER DE UNUTULMADI

İş yerini kapatan esnaf kadar işletmeleri kapanan müzisyenler de Başkan Yavaş'ın çağrısı üzerine nakit desteği için Büyükşehir Belediyesine başvurmaya başladı.

ANKARA KALESİ'NDE KAĞIT TOPLAYICILARINA GIDA YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kalesi ve civarında ikamet eden, geçimini kağıt toplayarak sağlayan ve işsiz kalan vatandaşlara da günde iki öğün yemek vermeye başladı.