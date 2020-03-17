Yavaş’tan öğrencilere müjde: Kullanılmayan bakiyeler sonraki aya aktarılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Corona virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin hak mahrumiyeti yaşamaması için, başvuru yapmaları halinde kullanılmayan bakiyenin öbür ay kartlarına geri yükleme yapılacağını ifade etti.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, Okulların tatil edilmesi nedeniyle indirimli öğrenci abonman kartlarında hak kaybı oluşmaması için Başkent 153 hattımıza bildirmeniz ya da EGO Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmanız halinde kullanılmayan bakiyeniz kadar kartlarınıza geri yükleme yapılacaktır” dedi.

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