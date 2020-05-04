Yavru eşeği köpeklere öldürttü, serbest bırakıldı! Başsavcılık ”Şikayet yoktu” dedi

Ankara’nın Haymana ilçesi Boğazkaya köyünde, annesinin yanındaki yavru eşeği, kangal köpeklerine parçalatarak öldüren ve bu anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Berat Kaya, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine jandarma ekipleri tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanlara yapılan eziyetin cezasız kalmasını istemeyen binlerce sosyal medya kullanıcısı ise, serbest bırakılan Berat Kaya’nın tutuklanması talebinde bulunuyor.

BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Yavrusunu kaybeden eşeğe Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, olayda yavrusunu kaybeden eşeğin güvenli bölgeye nakledildiğini duyurdu.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Başsavcılık, şikayet olmadığı için şüphelinin tutuklanmaya sevk edilmeden serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

* Söz konusu olayda video görüntülerinde saldırıya uğradığı görülen sıpanın sahibi tespit edilerek beyanı alınmış, olay sırasında olay yerinde olduğunu, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını bu nedenle şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

* Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında sahipli hayvana zarar verilmesi eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış, söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklanmaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır.

* Olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsız olup soruşturma devam etmektedir. (İHA)