Yavru köpeği yerden yere vurarak öldüren caninin ifadesi çileden çıkardı!

İstanbul’da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide ”kendisini rahatsız ettiği” gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdü.

Olay sonrası kaçan şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yanmıştı.

Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyordu.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.’nün evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan O.Ö.’yü arama çalışmaları devam ederken polis ekipleri, bir sokakta O.Ö.’yü görünce hemen gözaltına aldı.

”BİR ANLIK ÖFKE İLE YAPTIM”

Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi. (DHA)

