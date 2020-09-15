Yavuz gemisi için yeni Navtex ne anlama geliyor?

Oruç Reis ile Yavuz, birbirinden çok farklı bölgelerde araştırma yapıyorlardı. Oruç Reis'in araştırma yaptığı bölge, Yunanistan'la ihtilaflı olan bölgeydi.

Oruç Reis, Yunanistan'ın Meis adasının güneyinde kalan alanda araştırma yapıyordu. Yunanistan, Meis Adası'nın “kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi” olduğunu iddia ediyor, anakara olan Türkiye'nin ise, sadece küçük Meis adası nedeniyle Antalya'nın güneyinde karasuları ya da kıta sahanlığı olmadığını öne sürüyordu.

Türkiye ise, anakaraya bu kadar yakın adaların ne karasuları ne de kıta sahanlığı olamayacağını ilan etmiş durumda. Yavuz Gemisi ise, Türkiye'nin çok daha güneyinde, Kıbrıs adasının güneybatısında kalan bölgede araştırmalarını sürdürüyor.

Bu bölgenin Yunanistan'ın hak iddialarıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor.

ORUÇ REİS, YUNANİSTAN'LA İHTİLAFLI BÖLGEDEYDİ

Nitekim Oruç Reis için yayınlanan navtex sonrasında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim büyümüş, gerginliğe AB ve ABD de dahil olmuştu. AB, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişmeler üzerine AKP hükümeti ise daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ağustos ayı sonunda yaptığı “Oruç Reis Akdeniz'de üç ay kalacak” açıklamasına rağmen, sürpriz bir kararla dün araştırma gemisini Antalya limanına çekmişti. Oruç Reis'in Antalya limanına çekilmesinin gerekçesi ise “rutin bakım” olarak açıklanmıştı.

Oruç Reis'in, daha önce Çavuşoğlu'nun “üç ay” açıklamasına rağmen geri çekilmesi üzerine muhalefetten “geri adım atıldı” eleştirileri gelmişti.

YAVUZ'UN ARAŞTIRMA YAPTIĞI BÖLGENİN YUNANİSTAN'LA İLGİSİ YOK

Muhalefet, Oruç Reis'in limana çekilmesini “geri adım” olarak nitelerken, AKP hükümeti de bugün yeni bir Navtex ilan ederek, Yavuz gemisinin araştırma yaptığı bölgedeki görevinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

NAVTEX NEDİR? Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.